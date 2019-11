ANTI-FLAG: “20/20 Vision” fuori a Gennaio e secondo singolo estratto

Dopo Christian Nationalist ecco Hate Conquers All, secondo singolo estratto da “20/20 Vision”, dodicesimo album da studio degli Anti-Flag in uscita il prossimo 17 Gennaio per Spinefarm Records.

Qui il pre-ordine con tutti i bundle disponibili: https://eu.kingsroadmerch.com/anti-flag/

Qui sotto il video di Hate Conquers All: