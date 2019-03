AVANTI UNITI! Con Sigaro nel cuore

Sono da poco passati due mesi dalla scomparsa di uno dei più grandi poeti della scena, il nostro Sigaro ha detto però due parole importantissime che i suoi fratelli stanno prendendo alla lettera, ed ecco che in pochissimo tempo la rete di solidarietà creata dalla Banda Bassotti si riempie di eventi, azioni e amore. Amore per il Donbass, , per la Palestina, per il Venezuela e per tutti quei posti dove c’è un oppresso ed un oppressore.

Una delle news che ho letto in questi giorni è di Filippo Andreani, che ha deciso, sull’onda emotiva, di pubblicare un 7″ intitolato “il compagno di banco”, uscirà ufficialmente il 23 marzo in occasione del concerto a Roma in memoria di Sigaro, ma è già possibile ordinarlo a Hellnation, ed affrettatevi perché verrà stampato in 500 copie. Due lati di arte, da una parte la musica e dall’altra una serigrafia di Osvaldo Casanova, dentro una copertina con sopra una foto stupenda di Angelo ripreso da Zanzarude e dietro uno dei capolavori di Lucia Marcellitti. Verrà inoltre ristampato, sempre da Hellnation, il doppio LP “un altro giorno d’amore” e ci sono già fissate tante date per portare in giro il messaggio di Sigaro, come ad esempio nella bellissima serata di sabato scorso a Livorno, dove presto seguirà un live report a cura del nostro Benny.

22 marzo Madrid

23 marzo Castellòn de la plana

29 marzo Hamburg

30 marzo Berlin

14 aprile Roma

20 aprile Lemoa

1 maggio Cosenza

14 giugno Tuoro sul Trasimeno

Ma come sempre vi consigliamo di controllare la pagina FB della Banda:

Banda Bassotti on FB