DeeCRACKS: nuovo 7″ e tour in Italia ad aprile!

Buone nuove in casa DeeCRACKS! Il trio austriaco uscirà in aprile con un nuovo 7″ per Striped Records e Badman Records. Il vinile, disponibile in due colori, sarà distribuito sulla piattaforma StripedMusic.com dalla quale è già possibile il pre-order: http://www.stripedmusic.com/7-deecracks-cant-get-it-right/

All’uscita seguirà un tour in Italia: alcune date le trovate già nell’immagine all’articolo mentre altre sono ancora da annunciare! Segnatevi quella più vicina alla vostra città e tenete d’occhio l’uscita delle prossime!

Tracklist

SIDE A (Inediti)

– “Just Wanna Play”

– “Don’t Take It Out On Me”

SIDE B

– “Caroline”

– “Killed By Death” (HEAD cover)

Can’t wait!