FESTA ROCK DI NOVEDRATE 2023: uniti contro la leucemia infantile

Come saprete c’è una bellissima ed efficiente sezione concerti sul nostro sito e di solito non pubblicizziamo con delle news un evento, ma come in questo caso c’è un però: la Festa Rock di Novedrate è un fantastico evento che si tiene da 30 anni, ci sono stato ed è davvero ben organizzato, quest’anno quegli angeli hanno deciso di devolvere l’intero ricavato della festa al comitato Maria Letizia Verga, per la ricerca e la cura della leucemia infantile.

Se avevate un mezzo dubbio se andare o meno direi che vi abbiamo dato la spinta finale, tanto più che il roster delle tre serate è bello ricco ed invitante, SIATECI!

LINK DELL’EVENTO, 1-2-3 SETTEMBRE



FREE ENTRY da 30 anni l’ultima vera festa dell’estate

L’INTERO RICAVATO DELLA FESTA SARA’ DEVOLUTO AL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA PER LA RICERCA E LA CURA DELLA LEUCEMIA INFANTILE.

VENERDÌ 1 SETTEMBRE:

Sal Rinella e le pallottole

Cherry Chapstick

Secoli Morti

SABATO 2 SETTEMBRE:

Verse, Chorus, Inferno.

Weekend Cigarettes

Shandon

DOMENICA 3 SETTEMBRE

PitchTheNoise

MagicRoom (dj set)

—– CUCINA APERTA DALLE ORE 19.00 ——

[posto al coperto in caso di pioggia]