Punkreas : “Funny Goes Acoustic” L’album acustico in uscita il 18 Giugno

La scorsa estate i Punkreas per reagire alla difficile situazione dovuta alla pandemia e superare lo stop ai concerti cosi come eravamo abituati a vivere, decidono di reinventare i propri show portando in giro per l’italia “Funny”: un vero e proprio spettacolo in cui alcune delle loro canzoni più famose vengono suonate in una inedita chiave acustica e intervallate da esilaranti aneddoti raccolti in oltre trent’anni di carriera.

(Qui trovate il nostro live report: https://www.punkadeka.it/funny-best-story-of-punkreas-live-report-dallo-ziggy-bar )

Il sorprendente successo dell’esperimento, oltre alla voglia di cristallizzare quegli arrangiamenti così indovinati delle canzoni, spinge i ragazzi di Parabiago a chiudersi in sala registrazioni per realizzarne un album. Grazie all’aiuto dei fonici di fiducia Dario Colombo e Marco “Basi” Basiletti e insieme all’amico di lunga data Roberto “Rhobbo“ Bovolenta (ex Amici di Roland) quegli arrangiamenti acustici prendono nuovi colori e nuove sfumature.

Chi ha assistito allo spettacolo l’estate scorsa, sa bene che non si tratta di semplici trasposizioni in acustico dei brani più famosi, ma di vere e proprie reinterpretazioni, che ora – dopo il trattamento in studio – si presentano con un outfit “vintage” e allo stesso tempo moderno, accurate ma comunque molto “Punkreas”.

“Abbiamo voluto creare un disco che trasuda tutta la nostra voglia di vivere, di lottare, di reagire e di far festa insieme a voi. Siamo gasati di questo lavoro ed entusiasti al di là di ogni nostra più rosea aspettativa. Il nostro nuovo Album è tutto questo e molto di più” queste le parole rilasciate dai Punkreas in occasione dell’uscita del primo singolo “Sosta”.

“In attesa di ricominciare a far sudare i muri, segnatevi la data “Funny Goes Acoustic” arriva il 18 giugno!”

Lo stesso giorno in cui proprio dallo Spazio 211 di Torino ripartirà il tour estivo in cui i Punkreas saranno accompagnati da Rhobbo Bovolenta che impreziosirà le canzoni dal vivo con il suo mandolino, la sua dobro guitar, il suo ukulele e la sua chitarra, cosi come ha fatto nel disco.

Il tour proseguirà il giorno dopo ai Giardini Luzzati di Genova e poi il 25 Giugno al Parco Tittoni di Desio (MB), ma tante saranno le date seguiranno questa estate.