PUNKREAS IN THA HOUSE

Per non farci mancare nulla i Punkreas ci danno appuntamento direttamente a casa nostra, ogni mercoled’ e sabato dalle 18,30 sulla loro pagina Facebook.

https://www.facebook.com/punkreasofficial/

“Oggi la cosa che manca di più è la libertà di muoversi, uscire, incontrare gli amici e stare in compagnia.

Noi abbiamo deciso di trascorrere due giorni con voi per sapere come state e farvi sapere come stiamo.

Il mercoledì e il sabato, se vorrete, entreremo nelle vostre case per farvi distrarre e divertire un po’. Stay Tuned

Punkreas”