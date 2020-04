The Detectors : Ideology fuori per SBÄM Records.

La band tedesca , dopo otto anni di silenzio , annuncia con due video il nuovo album “Ideology” che uscirà per SBÄM Records il quindici maggio 2020 .

Terzo full lenght in studio per il quartetto devoto ad un hc melodico alla vecchia maniera con testi impegnati . A mio avviso son fra le migliori realtà europee di “nuova” generazione.

Il primo singolo “Diciotti Dilemma” si apre con delle clip aberranti di salvini (Sì, il minuscolo è chiaramente voluto) ed affronta il tema dei migranti e della legittimità di soccorrere qualsiasi essere umano si trovi in pericolo in mare indistintamente dalla sua provenienza. Nella canzone c’è anche una citazione del Subcomandante Marcos e l’intero ricavato dei “click” e del loro merch viene devoluto all’organizzazione Refugee Rescue.

“To live and to let love” invece è un inno all’amore senza stereotipi e ha come contorno un video coloratissimo strapieno di quel contatto umano che ora sembra un ricordo sfocato.

Che altro dire? Aspettiamo l’uscita dell’album e se i Propagandhi hanno giocato un ruolo fondamentale nella vostra vita , questa è la band che fa per voi!