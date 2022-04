Un salto alla II edizione dell’IRRITATE FEST!

Sabato sera, è il 9 aprile 2022, tutto è pronto per partire in direzione Lecco alla volta del Circolo Libero Pensiero. L’occasione è l’evento di Irritate People, la webzine punk rock based in Brianza, con la passione per i loghi*.

Quando da Milano (o altrove) ci si muove verso il Lago di Como, neanche a dirlo il primo stop è sempre da Ristorante Granozero di Alessandro: tappa fissa per gli amanti del genere che sono di passaggio (tra cui mr. Joey Cape), per assaggiare qualche piatto locale tra dischi e cimeli punk. Li abbiamo anche intervistati tempo fa, guarda qui!

Dicevamo – tempo di cenare con un menù all you can eat di Pizzoccheri (prego), in pochi minuti e con qualche stradina malconsigliata da Google, arriviamo al Circolo, dove abbiamo già prontamente sistemato il banchetto.

C’eravamo anche noi di Punakdeka infatti, nelle persone di Amanda, Valentina e Sofia, a portare i nostri magazine e qualche gadget Punkadeka, ma più in generale a goderci la serata. Insieme a noi qualche distro e facce amiche.

I ragazzi di Irritate hanno tirato su una bella situazione dal sapore casalingo: mi hanno sempre dato l’idea di persone con una grande passione che credono in quello che fanno, e in più si sta benone al Libero Pensiero. Non ci eravamo mai state – bella!

Entrando nel merito della line up, la serata parte con i Riccobellis direttamente da Brescia: neanche a dirlo il loro sound è un fatto assodato, ci fanno divertire da subito. La piazzano così.

Seguono, tra un Braulio e l’altro, i genovesi de L’esperimento del Dr. K. Non li conoscevamo, anzi, consigliati ed incuriositi ce li siamo ascoltati nel tragitto verso Lecco: lo stile molto Misfits ha creato aspettative. Aspettative soddisfatte? Cacchio sì. Dal vivo i ragazzi ci hanno conquistato, “vale il viaggio” direbbe Barbieri (chiedo scusa).

Chiude il baccanale dei Bad Frog, che effettivamente creano la giusta atmosfera da chiusura con un punk rock più leggero ma divertente, tra casino, singalong e caschi da football americano.

Ce ne andiamo contente, alla fine se ci pensi hai potuto assaggiare 3 band totalmente diverse in una sola serata, a pochi passi dal Lago di Como (ramo di Lecco, oh!), tra amici e distro diy.



Oh no?! Bravi ragazzi di Irritate People e grazie dell’ospitalità!

*Vedi la carinissima rubrica “logo addiction” sulla loro pagina.