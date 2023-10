URLA DAL GRANDUCATO: si conclude la trilogia di AREA PIRATA RECORDS

2002, 2006 e 2023 sono gli anni di pubblicazione delle compilation “Urla dal Granducato”, piccole gemme di storia del punk hardcore toscano e nazionale, data l’importanza della Toscana nel movimento punk dei primissimi anni ’80.

Non spetta al sottoscritto spiegare che cosa sia stato e cosa abbia rappresentato il Granducato Hardcore (G.D.H.C.), anche perché il sottoscritto non era neanche nato quando venivano mossi i primissimi passi al Victor Charlie di Pisa, vero e proprio fulcro della scena punk hardcore toscana. E non serve neanche sottolineare quanto il movimento punk toscano sia stato importante per lo sviluppo della scena nazionale che vede nei Negazione, nei Wretched, ma anche nei pisani CCM i suoi punti più alti.

Poche settimane fa, al Newroz di Pisa, c’è stato un bellissimo incontro con Roberto dei Negazione che ha raccontato la sua storia e la storia della sua gloriosa band attraverso le immagini di “Collezione di attimi” (qui la nostra recensione: NEGAZIONE: “Collezione di Attimi” – Punkadeka – Punk web Magazine): sentir citare più e più volte il G.D.H.C. con tutta la sua importanza riguardo ai contatti tra bands, fanzine, manifestazioni, rivolte ecc. mi ha dato un’ulteriore conferma (ce n’era proprio bisogno?) di come la terra dove cammino tutti i giorni sia intrisa di storia del punk. Il documentario “Italian Punk Hardcore” menziona il G.D.H.C., i libri “Virus, il punk è rumore” e “Lumi di punk: la scena italiana raccontata dai protagonisti” cita la scena toscana e molti altri sono i riferimenti che ho trovato in questi anni in letture e non solo.

L’attivissima e apprezzatissima Area Pirata Records ripercorre la storia del Granducato Hardcore attraverso queste 3 bellissime compilation che fungono da linea del tempo per tutti gli amanti del punk hardcore e per tutti quelli che, come me, non hanno potuto godere degli anni d’oro del movimento, per ovvi motivi anagrafici: Wardogs, Senza Sterzo, Aufschlag, Holocaust, Stato di Polizia, Fall Out, Juggernaut, Brontosauri, Soviet Sex, Lanciafiamme, Dements, Testemarce, Sweet Baby Oi e Dia-Triba fungono da colonna sonora in questo viaggio indietro nel tempo al quale ci accingiamo attraverso suoni, rumori, voci e urla che hanno segnato una generazione e che ancora oggi fanno da substrato per un movimento sopito, ma mai distrutto. Ci sono pezzi tratti dallo storico live di Pisa del 1983 “The Last White X-Mass”, demo mai pubblicate prima e chi più ne ha, più ne metta.

“Urla dal Granducato” è una testimonianza che va oltre la musica, è una raccolta di schegge di storia che devono entrare nelle case di ogni amante del punk rock.

Grazie ad Area Pirata Records per questi preziosissimi cimeli.

Music | Area Pirata Rec (bandcamp.com)

Urla Dal Granducato Vol. 2 | Various | Area Pirata Rec (bandcamp.com)

Urla dal Granducato Vol.3 | Various | Area Pirata Rec (bandcamp.com)