Waiting Room: NH3 e Chris #2 (Anti-Flag) rivisitano un classico dei Fugazi

La musica è capace di cose meravigliose. Cos’altro potremmo dire nel guardare il video degli NH3 che rivisitano Waiting Room, classico della band americana Fugazi, insieme a Chris #2, componente di una delle più prominenti band punk mondiali, gli Anti-Flag.

Una collaborazione che unisce Pesaro a Pittsburgh, passando per la Germania. In questo giro del mondo si racchiude tutta la potenza degli NH3, formazione punk rock italianissima con un enorme seguito in tutta Europa, attiva da 18 anni e sempre sulla cresta dell’onda, grazia ad una fanbase affiatata e fedelissima, coltivata nel tempo, dai palchi più piccoli ai maggiori festival europei.

Link al video: http://bit.ly/2qzna7C

La collaborazione con il bassista degli Anti-Flag nasce dalla stima e dai valori che le due band condividono, tra cui l’incondizionato supporto a Sea Shepherd Conservation Society.

Il 100% del ricavato della distribuzione digitale del singolo e una parte della vendita del vinile in edizione speciale, andrà infatti, a supporto di “Operazione SISO” campagna contro la pesca illegale nel Mar Mediterraneo che Sea Shepherd sta portando avanti con ottimi risultati già da diversi anni.

Chris #2 degli Anti-Flag ha così commentato questa collaborazione:

“Tramite un amico comune è nata questa collaborazione con gli NH3. Nel giro di un paio di giorni abbiamo preso in mano questa traccia, e nel giro di pochi altri, avevamo un video fighissimo. Una vera e propria testimonianza del linguaggio universale della musica, delle divisioni immorale generate dalle leggi dei confini e della capacità di creare connessioni della comunità punk rock. È stato un onore lavorare con gli NH3 su questo pezzo, una delle mie canzoni preferite dei Fugazi, ed è stato bello farlo in questo modo. Il punk rock è vivo e vegeto con NH3”.

Il singolo, un omaggio alla band di Washington nonché un vero e proprio regalo ai propri fan, segue l’album appena uscito, intitolato “Superhero”, un lavoro maturo ma fruibilissimo, in cui la band si cimenta con sonorità non del tutto facilmente ascrivibili ad un semplice standard, a riprova che gli NH3 sono musicisti completi, che hanno fatto tesoro delle mille lezioni apprese sui palchi.

Superhero è uscito da poco in CD e Digitale, ma con “Waiting Room” gli NH3 annunciano che una nuova edizione in vinile sta per uscire, impreziosita dalla riuscitissima cover.

Intanto prosegue il tour di Superhero, che vede gli NH3 impegnati in date in Germania:

Fri 21.02 – HAFENKLANG – Hamburg (Germany)

Sat 22.02 – CLASH – Berlin (Germany)

Fri 6.03 – SONIC BALLROOM – Koln (Germany)

Sat 7.03 – NEXUS – Brunswick (Germany)

Fri 8.05 – JAHNHALLE – Nordenham (Germany)

Fri 22.05 – OPEN AIR AM LINDENHAIN (Germany)

Sat 23.05 – LUX – Hannover (Germany)

“Superhero” porterà gli NH3 in giro per tutto il 2020 per festival e club in tutta Europa.

Link per l’acquisto del singolo: https://music.apple.com/it/album/waiting-room-feat-anti-flag-single/1487468716

Website: www.nh3.it

Facebook: www.facebook.com/nh3skacoreband

Instagram: www.instagram.com/nh3skacore

YouTube: www.youtube.com/nh3skacore