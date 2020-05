ZONA D’OMBRA: Tensioni e Distanze

Dopo un periodo lungo tornano a fracassarci le casse i comaschi Zona D’Ombra, gruppo che ho avuto il piacere di conoscere per caso grazie alla webzine sulla quale scrivo e che da allora ha accompagnato diverse parti della mia vita.

Tensioni e distanze vuole essere un disco immediato, momenti di vita buttati su ritmiche forsennate ma pensate bene, i testi sono davvero importanti e formano un collage, o un diario dove sopra ci appiccichi tutto quello che ti passa davanti e che cattura la tua attenzione, quindi oltre a stupende foto personali e pensieri intimi troviamo anche articoli di persone intrappolate nel mare o in mezzo alle macerie, costrette a scappare, a muoversi, argomento che ogni tanto fa capolino in questi 35 minuti di pura poesia Hardcore. Si avete letto bene, 35 minuti per 13 pezzi che per il genere proposto possono sembrare un’eternità, ma come ho detto all’inizio l’immediatezza ti fa restare incollato alle note, quindi preparatevi ad ascoltare, assimilare e prendere sberle perché è questo che vi aspetta.

Una volta assimilata la voce nuova di Kanz ci aspetta come detto un Punk Hardcore veloce e grintoso, la bravura della band sta nell’aver arrangiato in maniera magistrale i testi che sono il vero fulcro del disco, e con le atmosfere nebbiose e pesanti, gli improvvisi cambi di ritmo, i suoni perfetti e puliti, Teone, Pelle e Pide mostrano di avere muscoli e cervello; scrivono che ci sono voluti 2 anni per produrre “Tensioni e Distanze”, avrei aspettato anche 20 anni per averlo.

Registrato, mixato e masterizzato presso l’Hell Smell studio di Roma da Alessandro Gavazzi.

Tracklist:

01. Nel Fango

02. Il Cielo Sopra Kamara

03. A Filo Di Voce

04. Distanze

05. Orizzonte Vanessa

06. Naufraghi Del Mondo

07. Tensione

08. Da Angoli Bui

09. Un Salto Nel Vuoto

10. Dietro Un Vetro Opaco

11. Ali Bruciate

12. Scalzi Camminiamo

13. Polvere