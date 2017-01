FUN in studio!!!

Appena prima di Natale sono spuntate 3 foto coi ragazzi in studio, con un messaggio del tipo “…ci sono novità…lavori in corso…”, e ieri la conferma, i FUN entrano in studio per la registrazione di 2 pezzi che usciranno tra un paio di mesi su un 7″, e che successivamente saranno inseriti in un disco che registreranno in primavera.

Molto felice per questa news, restate tuned che ci saranno novità! OI!



