Ashpipe in Tour!!! E nuovo video

Riceviamo e pubblichiamo, con grande piacere, il comunicato degli amici Ashpipe sul loro imminente tour:

Sta per partire il nuovo tour degli Ashpipe e si chiamerà “EVERY DOGS HAS HIS DAY, leg 2”. Da 12 anni ininterrottamente “on the road”, la band oltrepadana si appresta ad affrontare l’ennesimo tour con qualche cambio di formazione e con rinnovato spirito. La maggior parte delle date saranno fatte in Germania senza dimenticare l’Italia con un paio di date a Pavia e Livorno.

Contemporaneamente la band fa uscire il video di “No Pizza, No Future”, dall’ultimo album “Ancorati”, uscito nel 2015 per IndieBox. Le immagini sono raccolte da uno dei tanti tour in terra teutonica.

link video:

29 March – Esperanza – Schwäbisch Gmünd

30 March – Nexus Braunschweig w/DEFENDERS OF THE UNIVERSE

25 April – 25 aprile 2019 a Livorno – Festa al Castellaccio nei luoghi partigiani

23 May – Minden

24 May – Extra-Blues-Bar täglich ab 19h – Bielefeld

25 May – Osnabruck

8 June – Stadfest “open air festival “- Schwabisch Gmund

10 July – Pavia