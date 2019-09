RAKE-OFF: Goin’ Mental

Quando si parla di Roma HC difficilmente si sbaglia, non conoscevo i Rake-Off, ed a 2 mesi dall’uscita di questo piccolo capolavoro, già recensito un po da tutte le webzine che leggo, mi sento di dire che ho avuto il piacere di conoscere un grande gruppo che sa fare l’Hardcore classico che piace a me, ma che sa anche mischiarlo perfettamente con Thrash, cori OI! e diversi buoni riff che non stonano, anzi impreziosiscono. Ottima ondata di rabbia nei testi perfettamente supportati da una voce che definire macigno è poco, il cantato in inglese avvicina la band ai mostri sacri del genere e ne farebbe anche impallidire qualcuno, niente punk modaioli come grida Fabio in coppia con Andrea (Short Fuse, altra grandissima band), ma solo attitudine a pacchi e la consapevolezza di essere una band vera, che non suona HC, ma che fa HC. La registrazione cristallina (Hombre Lobo, mica cazzi) ed i suoni perfetti sono la ciliegina sulla torta per questo lavoro, e fanno rendere al massimo quanto esce da strumenti e corde vocali, un EP uscito solo in vinile e che vi consiglio di avere, e comunque se non avete il piatto potete sempre supportare la band sul loro bandcamp. Menzione anche per la grafica, molto old school e claustrofobica, perfettamente in linea col contenuto del disco.

Registrato presso l’Hombre Lobo di Roma da Valerio Fisik, mixato e masterizzato dal cantante della band Fabio Banfio, grafica di copertina di Emanuele Spudde e artwork di Fabio Banfio, uscito per una serie di etichette che vi consiglio di seguire: Mastice Produzioni, Time to Kill Records, Rumori in Cantina, Fast’n’Loud Records, Timebomb Records, Nuclear Chaos Records, THC DIY Produzioni (grazie di cuore Aldo HC per avermi fatto conoscere questo gruppo).

tracklist:

01. hostage

02. despise

03. blame the weak

04. out of style (feat. Andrea – Short Fuse)

05. above the law

06. at first

07. self disgrace

08. goin’ mental