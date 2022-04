Respiro Nocivo feat. Fix Madbeat: il nuovo video in anteprima!

Guarda in anteprima il nuovo video di “Portami via” dei Respiro Nocivo feat Fix Madbeat.

Il singolo è il secondo estratto dal disco di prossima uscita “Cor Meum Anima Mea. Il pezzo segna inoltre l’ingresso del gruppo sotto il rooster della Duff Records. Registrato e mixato presso La Distilleria – produzioni musicali di Bassano del Grappa (VI) da Maurizio”Icio” Baggio.

-“Portami Via” nasce nel 2020 durante la pandemia da covid 19; In un periodo incerto in cui, costretti a rimanere chiusi in casa tra il grigiore ed il cemento della periferia, la vita era scandita solamente dalle sirene della fabbrica.- racconta Simone -Oggi come allora, l’unico obiettivo è fuggire da questo “vivere per lavorare” in cui i nostri sogni sono piegati dal volere altrui. L’unica forza per andare avanti la troviamo dentro di noi, non arriverà da nessuno, tantomeno pregando. Saremo sempre e solo noi stessi a portarci via da qui, verso i nostri sogni.-

“Portami via” è quindi un invito rivolto più a se stessi che alla ricerca di un aiuto esterno. Il percorso è lungo ma lo spirito punk rimane alto e sottolineato non solo dalla musica ma dall’indole del gruppo. Il pezzo non ha un attimo di riposo e procede diretto verso un finale esplosivo.

Il video, girato nel mese di Dicembre 2021, è stato realizzato da Jaka ?urli?, videomaker Sloveno conosciuto nel settore anche grazie alla sua attività all’interno dell’entourage del Punk Rock Holiday, uno dei più grandi festival punk a livello europeo e mondiale.

Le scene esterne sono state girate nella periferia e zona industriale di Vicenza, mentre le interne sono state realizzate nei locali del CS Bocciodromo, dove, tra le altre cose, viene tenuta in vita una palestra popolare in cui tutti possono prendere parte alle lezioni; un modo costruttivo e sano di sfogare la propria rabbia lontano dalla strada e dal grigiore della periferia di una città che ha sempre meno da offrire alle nuove generazioni.

Bio

Respiro Nocivo sono un gruppo punk-rock formatosi nel 2009 a Vicenza.

Nel 2014 pubblicano la loro prima demo, a cui seguirà l’album “Sbronzi Rozzi & Zozzi” che vede luce nel 2016.

Grazie a questo album il gruppo inizia a farsi conoscere maggiormente calcando numerosi palchi in giro per il Nord Italia. A seguito di diversi cambi di formazione, il gruppo incide l’ep “Sepolti nel Buio”, nei primi mesi del 2019.

Durante il periodo della pandemia nasce il loro ultimo album “Cor Meum Anima Mea” che uscirà per la Duff Records nei primi mesi del 2022.

Formazione

Gabriele Marangoni – voce

Matteo Cazzanello – chitarra

Franco Bassi – chitarra

Simone Milesi – basso

Eddy Cavallaro – batteria