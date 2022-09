SLAM PUNK edizione 0: il 18 settembre arriva l’evento di basket, musica e birrette di Punkadeka

Ci siamo! Se avete seguito le pagine social di Punkadeka, già sapete che alcuni appassionati della redazione stanno organizzando un pomeriggio di basket e musica, con tanto di torneo. Sappiamo di essere in tanti fan della palla a spicchi, vi aspettiamo per coltivare insieme questo progetto!

Domenica 18 settembre 2022, il Parco Deledda di Melzo ospiterà un torneo di basket 3vs3, concerti live e un punto ristoro con birra fresca, per quello che siamo sicuri che sarà un evento unico nel suo genere.

Punkadeka, ma non solo. A supportarci nella realizzazione abbiamo alcune realtà attive sul territorio: l’associazione Spazio MeM (per l’organizzazione) e LaFabbrica (per il concerto e il punto ristoro), senza le quali non sarebbe stato possibile mettere in piedi tutto. A collaborare con noi anche Flamingo Record Store di Genova e Deuf serigrafia, per premi e magliette pazzeschi.

Maggiori info qui sotto!

LE ISCRIZIONI PER IL 3VS3 SONO APERTE DALL’1 AL 10 SETTEMBRE al link: https://forms.gle/WL2nxU1z8P5PpvgB8

TORNEO DI BASKET 3VS3 *CHILL* Si disputerà un torneo inclusivo e rilassato, con il giusto bilanciamento tra divertimento e agonismo, partenza alle ore 14:00. Possono iscriversi: – Squadre (max 5 componenti) – Giocatori singoli (in base al numero, creando squadre in loco). Non ci sono requisiti di genere o età. Verrà condiviso con i partecipanti un breve regolamento per le partite e il sereno svolgimento del torneo.

ISCRIZIONI 15€, che comprende: maglia serigrafata by Deuf del torneo e una consumazione. Le iscrizioni saranno APERTE DALL’1 AL 10 SETTEMBRE al link Per partecipare è richiesto un contributo di, che comprende: maglia serigrafata by Deuf del torneo e una consumazione. Le iscrizioni saranno APERTE DALL’1 AL 10 SETTEMBRE al link https://forms.gle/WL2nxU1z8P5PpvgB8 . Ciascun partecipante dovrà compilarlo, l’iscrizione risulterà confermata solo alla ricezione del pagamento (tutte le info nel link). L’accesso all’area e al concerto restano gratuite per chi non gioca.

MAGLIE E PREMI Sempre in spirito DIY, le maglie saranno prodotte dalla serigrafia Deuf, con le grafiche di Sofia Cucchi I premi in collaborazione con Flamingo Records Store sono davvero pazzeschi! Piccolo spoiler: ai vincitori un buono spesa da 100€, online o in shop e non solo!

MUSICA Per l’edizione 0 le esibizioni potranno essere solo in acustico! Ad alternarsi sul palco dalle 15:00 ben 5 artisti: Daniele Ridolfi, Hellspite da Roma, Matt Gyver, Nomad by Fate e Dan on the moon.

Perché la chiamiamo edizione 0 e non 1?

Come tutte le cose, si parte con il giusto spirito, ovvero la voglia di organizzare una bella iniziativa testando un nuovo format. La zero sarà quindi un’edizione molto chill: per crescere e tornare l’anno prossimo, supportateci!

ORARI

Ritrovo ore 13:30

Inizio partite ore 14:00

Concerti dalle 15:00 alle 18:30

Finalissima 18:45 (circa)