GUACAMAYA in sala prove?

Da qualche settimana mi capita di vedere sull’internet che i Guacamaya sono tornati in sala prove dopo un lungo periodo di inattività, con ogni probabilità ci regaleranno qualcuno dei loro concerti esplosivi, o magari stanno lavorando su qualcosa, ciò non toglie che per me è una grande emozione rivedere Reb e soci con davanti degli strumenti, covid vattene dai coglioni che qui abbiamo da fare. Stay tuned!

Intanto è possibile ordinare uno dei dischi più potenti che hanno registrato, ci sta perfettamente nella calza della befana (foto gentilmente rubate dalla pagina FB della band).